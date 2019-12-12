أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ طقس غدا سيكون معتدل حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال سيناء.

كما توقع الخبراء أن تنشط الرياح على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 20 14

السواحل الشمالية الغربية 20 16

السواحل الشمالية الشرقية 21 15

جنوب سيناء والغردقة 22 18

شمال الصعيد 20 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 13