شهدت قرية الدير بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، انهيار منزل خالي من السكان بالطوب اللبن وسقوط سور الدور الرابع بمنزل آخر، بسبب سوء الأحوال الجوية وحركة الرياح الشديدة التي صاحبتها موجة من الصقيع وسقوط الأمطار.

من جانبه أشار محمد خيري عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة طوخ، أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية الـ 10 ومديري الإدارات المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى، لمواجهة التغيرات الجوية وسوء الأحوال الجوية والتأكيد على جاهزية سيارات كسح المياه، وشدد على شركة الكهرباء وأطقم الطوارئ وأطقم التدخل السريع وشدد على تواجد غرفة العمليات والطوارئ ومتابعة الموقف على مدار اليوم.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعطى تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى، والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة .

وأكد المحافظ على الدور الهام الذي تقوم به غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، لقيامها بتقديم كامل المعاونة والإمكانات المتاحة في حاله حدوث أي طوارئ سيول أو أزمات، قد تحدث وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه وعلى مدار اليوم .