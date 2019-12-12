قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إنّ قارة أفريقيا جزءً لا يتجزأ من الامم المتحدة، بل مجموعة فعالة فيها، إذ إنّ لها وجود قوي للغاية في المنتديات الحديثة التي بزغت مثل منتدى ميونخ للأمن، ومراكز الفكر.

وأضاف موسى خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في جلسة "النزوح القسري في أفريقيا"، أنّ المنظومة التعددية تمر بتغيرات خطيرة للغاية، وأنّ القارة السمراء تأثرت بها، متابعا: "نحتاج إلى منتدى اقتصادي خاص بأفريقيا، لا يجمع فقط رؤساء الدول والوزراء، بل كل قوى المجتمعات الفكرية، ليحضروا ويناقشوا القضايا ويتمخض عنها توصيات تكون موقعة من قبل المشاركين في هذه المنتديات".

وأوضح أنّه حان الوقت لكي يكون هناك مؤتمر اقتصادي خاص بالقارة الأفريقية، وهو مؤتمر أفريقيا الاقتصادي، ينتج عنه مؤتمرات كثيرة بشأن الحقوق الأساسية والبعد الثقافي والاستثمارات.

وشدد موسى على أهمية الدور الذي تضطلع به مراكز الفكر من حيث اجتماعاتها وأوراقها التي تنشرها والأوراق التي تتمخض حول مناقشاتهم، من حيث توصيات جادة ترسل إلى الحكومات، كما ترسل بعضها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلقت النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.