قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية إنّ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو 2019 وصل لنحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 37%، مشيرا إلى أنّ الحكومة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 30% في يونيو 2020.

وأضاف كوجك أنّ صندوق النقد الدولي حدّد النسب الآمنة للدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي من 30 إلى 49%، وبالتالي فمصر لا زالت في الحدود الآمنة، مشيرا إلى أنّ فوائد الدين بلغت 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد كجوك أنّ متوسط عمر الدين المحلي كان أقل من عامين في يونيو 2016، وفي يونيو 2018 زاد إلى سنتين ونصف، وفي 2019 قفز إلى 3 سنوات و3 أشهر.

وأوضح كوجك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقدة الآن، أنّ وزير المالية قرر إنشاء وحدة متخصصة لإتاحة البيانات الخاصة بسوق الأذون والسندات للمستثمرين وطمأنتهم بشأن درجة المخاطر وأسعار الفائدة، فضلا عن توقيع اتفاق مبدئي من البنك المركزي المصري وشركة مصر للمقاصة لوضع نظام مقاصة دولي يساعد الأجانب في طلبات الشراء وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.