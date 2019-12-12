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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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الدوش الساخن vs البارد.. رأي الطب والدين حول أيهما أفضل في فصل الشتاء

الدوش الساخن vs البارد.. رأي الطب والدين حول أيهما أفضل في فصل الشتاء

بالرغم من برودة الجو.. "شعبة البقوليات" تؤكد استقرار أسعار الحمص والعدس

بالرغم من برودة الجو.. "شعبة البقوليات" تؤكد استقرار أسعار الحمص والعدس

رفع درجة الاستعداد وأماكن إيواء.. "شعراوي" يتابع الأمطار بالمحافظات

رفع درجة الاستعداد وأماكن إيواء.. "شعراوي" يتابع الأمطار بالمحافظات

السبت .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق ببني سويف للصيانة

السبت .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق ببني سويف للصيانة

الاستثمار: أبرمنا 76 اتفاقية بـ2019 أغلبها منح وقروض بـ6 مليارات دولار

الاستثمار: أبرمنا 76 اتفاقية بـ2019 أغلبها منح وقروض بـ6 مليارات دولار

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تشير لـ القرين.. قصة "الكا" التي تعلو رأس "تمثال رمسيس الثاني"

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