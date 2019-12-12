استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، نظيره الموزمبيقي جايمو باسيليو مونتيرو، الذي يجري زيارة إلى البلاد لحضور فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أفريقيا.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشتركة، في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها.

وأشاد الوزير الموزمبيقى بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد، وتميز أجهزتها في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.

وأعرب عن تقديره لما وصلت وزارة الداخلية إليه من تطور وكفاءة، مؤكدا على تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

من جانبه أكد محمود توفيق وزير الداخلية، على أهمية لقائه بنظيره الموزمبيقي، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والروابط والقواسم المشتركة التي تجمعهما.

كما أعرب عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمني بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر شرطة موزمبيق بالمجالات الأمنية المطلوبة كافة، انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية المصرية على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الأفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية، محل الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.