الاستثمار: أبرمنا 76 اتفاقية بـ2019 أغلبها منح وقروض بـ6 مليارات دولار

قال اللواء أحمد رزق عبدالمنعم مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنَّ عدد الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الوزارة خلال العام المالي 2018/2019 بلغ 76 اتفاقية، منها 29 اتفاقية قروض، و47 اتفاقية منح.

وأوضح "عبدالمنعم"، خلال اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد اليوم، أن قيمة القروض بلغت 5 مليارات و800 مليون دولار، وبلغت قيمة المنح 363 مليون دولار، بإجمالي 6 مليارات و249 مليون دولار، خلال العام المالى2018/2019.

وأشار إلى أنَّ القطاعات المستهدفة من القروض والمنح على مستوى الدولة هي "الإسكان والمرافق، النقل والمواصلات، الصحة، تنمية المشروعات، المالية، التنمية المحلية،الرى، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم".