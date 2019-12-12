قال مصدر أمني في الإدارة العامة للمرور إنّ الطرق التي أُغلقت بسبب العاصفة الترابية، فُتحت وعادت حركة السير بها لطبيعتها، بعد انتهاء العاصفة الترابية التي شهدتها بعض محافظات مصر صباح اليوم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم إغلاق طريق (السويس - الزعفرانة) بسبب عاصفة ترابية، وناشدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية خاصة المدن الساحلية، المواطنين للحفاظ على حياتهم أثناء القيادة مع تقلبات الطقس، شملت سبل التوعية والإرشادات لقائدي السيارات حال سقوط الأمطار، والتي جاءت كالتالي:

عند القيادة في الشبورة المائية

السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن. استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك. استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي. مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة. عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة. عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث. زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة. عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.

من ناحية أخرى، تكثف إدارات المرور جهودها على الطرق السريعة والرئيسية، كما تم نشر سيارات الإغاثة وربط جميع غرف العمليات مع إدارة النجدة.