وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، على إحالة 41 مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي والتقصير والإهمال في العمل.

صدرت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور على عدد من الوحدات القروية خلال أربعة أيام شملت 4 مراكز شملت "ميت غمر، والمطرية، والمنزلة، ودكرنس".

وكلف "مختار" الشئون القانونية بالمحافظة بإجراء التحقيق مع مدير جهاز شباب الخريجين بدماص لعدم المرور على المشروعات، ومسئول النظافة لسوء حالتها، ومسئول البيئة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إلقاء مخلفات الهدم، ومدير القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات شروط الترخيص، ومسئول الإشغالات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود إشغالات.

ووجه محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، للتحقيق مع مدير الإشغالات بالوحدة المحلية بالحوتة لعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الإشغالات، ومدير الإيرادات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الدولة، ومدير القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات شروط الترخيص.

ووافق الدكتور أيمن مختار على إحالة مدير الأملاك بأشمون الرمان للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واضعي اليد الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين، ومدير النظافة بقرية ميت شرف لسوء حالتها، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بدموه لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 مغاسل سيارات تعمل بدون ترخيص.