نظم قسم الأوعية الدموية والقلب والصدر بجامعة المنصورة، اليوم، المؤتمر الأول لمركز جراحة الأوعية الدموية والقلب والصدر بالتزامن مع " المؤتمر الدولي السابع للأوعية الدموية" بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة المنصورة، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نسرين عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتور مسعد سليمان رئيس المؤتمر.

حضر المؤتمر 1200 جراح مصري في مجال جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر، وحاضر في المؤتمر 120 أستاذ من مختلف الجامعات المصرية إضافة إلى 18 خبير أجنبي من ألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وقال الدكتور مسعد سليمان، إن جامعة المنصورة ستشهد افتتاح أول مركز من نوعه للجراحات الدقيقة بالشرق الأوسط، وهو مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وسينضم إلى الروح الطبية بمنظومة المراكز الطبية المتخصصة .

وأضاف أن المؤتمر يتناول كل ما هو جديد في مجال جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر وعلى رأسها طرق علاج تمدد الأورطي الصدري والباطني باستخدام تقنية الدعامات المغطاة المتشعبة، وكذلك تقنية التدخل المختلط والذى يجمع بين الجراحة والقسطرة، إضافة إلى تقنية الحفاظ علي وصلات الغسيل الكلوي وإطالة أمد استخدامها والطرق الحديثة لعلاج احتقان الحوض المزمن لدى السيدات، وأحدث طرق علاج دوالي الساقين باستخدام الموجات التصادمية والتي تسمح باستعادة المريض لنشاطه في خلال ساعتين بعد إجراء التدخل، والطرق الحديثة لعلاج قرح الساقين بواسطة البلازما الغنية بالصفائح وعلاج القدم السكري بأجهزة الشفط المساعد وبواسطة العلاج المائي المركز والمستحضرات بعوامل النمو للأنسجة، وكذلك علاج طنين الأذن بالدعامة المغطاة.

وأشار إلي أنه سيتم نقل حي لعمليات جراحية من جامعة هامبورج في ألمانيا وجامعة بولون بإيطاليا وكذلك أيرلندا. ويناقش المؤتمر طرق إزالة جلطات المخ بالقسطرة التداخلية، وعلاج زيادة أفراز الغدد العراقية عن طريق منظار الصدر ومدخل جديد لعلاج ضلع الرقبة الزائد والطرق الحديثة لوصلات الغسيل الكلوي للأطفال.