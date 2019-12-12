أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 16 ديسمبر لبيع سيارات جهات حكومية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وبضائع جهات حكومية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس والشرقية والدقهلية ، كالتالي:

أولا: سيارات جهات حكومية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح

تشمل سيارات نقل وجرار وبيك أب وصالون وميني باص وأتوبيس ولوري ماركات نيسان وشيفروليه وجي إم إيه وداتسون وبيجو وفورد وبي إم دابليو ومازدا وميتسوبيشي.

ثانيا: بضائع جهات حكومية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس والشرقية والدقهلية

تشمل لوحات كهربائية ومراوح وأجهزة كمبيوتر، ثلاجة، أجهزة مستلزمات طبية، قطع غيار سيارات، وغيرها.

وتعقد جلسة المزاد في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.