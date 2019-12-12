أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بحضور الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، موجهًا الشكر والتقدير لكل الحضور.

وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات الجلسة الختامية، أن المنتدى على مدار اليومين الماضيين تناول أبرز القضايا المثارة في قارتنا الأفريقية من منظورة العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة، وبين التنمية المستدامة من جهة آخرى.

وتابع: "كان هناك حرصا شديدا كما لمستم أن يكون جدول أعمال المنتدى معبرا عن جدول التحديات التي تواجه دول قارتنا، وأن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها".

وانطلقت الجلسة الختامية للنسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.

واستهدف المنتدى فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية .