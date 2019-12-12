عقد الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أسامه منصور، وكيل دراسات عليا طب عين شمس، والدكتور أشرف عمر وكيل شؤون التعليم والطلاب بطب عين شمس، والدكتور إبراهيم الزيات عضو نقابة أطباء مصر، وعضو لجنة اعتماد الشهادات، اجتماعا لتنظيم قواعد الدراسات العليا.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو نقابة أطباء مصر، وعضو لجنة اعتماد الشهادات، إن الاجتماع كان بخصوص الأطباء الحاصلين على دبلوم الحديث، مؤكدا أنه جرى الموافقة على رفع كلمة "المعدلة" من الشهادة، لمن استكمل الرسالة، بعد الحصول على الدبلوم، بالإضافة إلى عمل مذكرة تفصيلية، لشرح عدم وجود أى فرق بين الدبلوم الحديث والماجستير غير رسالة البحثية.

وأشار الزيات في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على ضرورة التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة التخصصات السعودية، لشرح الموقف وإعطاء حقوق الطبيب المقيم والأخصائي لهم.