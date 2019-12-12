قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، عقب حديثه اليوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الطاقة النووية جزء من حل أزمة المناخ، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم البلدان في الاستخدام الآمن للطاقة النووية.

وأشارت وكالة الطاقة الذرية في بيان، اليوم، من مقرها في فيينا، إلى أن هذا اللقاء، جاء في مدريد في ختام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP25)، موضحا نقلا عن جروسي، أن محادثاته مع الأمين العام كانت جزءً من جهد أوسع لتعزيز علاقات الوكالة مع الشركاء الدوليين ودعماً للعمل المناخي.

وأوضحت الوكالة الدولية، أن جروسي حمل رسالة واضحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفادها بأن الطاقة النووية هي جزء من الحل لأزمة تغير المناخ.