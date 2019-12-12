بعد ضبطها بمركز غسيل كلوي.. لجنة تقر "آثرية" 135 قطعة ببني سويف

أقرت اللجنة الأثرية المشكلة برئاسة عمر محمد ذكي، مدير عام آثار بني سويف، آثرية عدد 135 قطعة، منها "122 عملة معدنية"، من أصل 431، جرى ضبطها مساء أمس، مخبأة داخل كراتين، بمركز غسيل كلوي خاص، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وصرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام بالمجلس الأعلي للآثار، بأن عملية ضبط القطع، جاءت أثناء حملة تفتيش مفاجئة من وزارة الصحة، وحرر محضر بالواقعة، وتحقق النيابة العامة الآن، لمعرفة ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن هذه القطع الآثرية المضبوطة، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر خلسة، وغير شرعي.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، أن عدد القطع التي أقرت اللجنة آثريتها، بلغ 135 قطعة، عبارة عن 122 عملة من عصور مختلفة، وصندوق خشبي مفكك في حالة سيئة من الحفظ، و قناع من الجص يرجع للقرن الثاني الميلادي، وعدد من القطع الآثرية، ترجع للعصر المتأخر، معظمها في حالة سيئة من الحفظ، منها أوجه وتماثيل خشبية على هيئة آدمية.

وكانت اكتشفت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، أمس، عدد من التماثيل التي يُشتبه في أثريتها، داخل صندوق خشبي بغرفة مخازن مركز طبي خاص للغسيل الكلوي بمركز الفشن جنوب بني سويف.

وفاجئت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي بالمديرية، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، عدد من المنشآت الطبية الخاصة، اليوم، داخل مركز ومدينة الفشن، لمتابعة مدى التزام تلك المنشآت بتعليمات التشغيل والتراخيص، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.