أعلنت الشرطة في جزيرة "مايوت" بالمحيط الهندي التابعة لفرنسا العثور على جثامين 3 أطفال تبلغ أعمارهم 4 سنوات داخل سيارة في "كومباني" بوسط الجزيرة، وقال النائب العام بالجزيرة حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية اليوم، إن الأطفال الثلاثة كانوا يلعبون في الشارع قبل اختفائهم صباح أمس الأربعاء حيث تم العثور عليهم داخل سيارة ذات نوافذ ملونة كانت متوقفة منذ عدة أسابيع على حافة طريق حي.

وأضافت القناة، أنه لا توجد فرضية مؤكدة من الشرطة أو النيابة العامة حول أسباب الوفاة ولكن فرضية الجفاف مطروحة لاسيما أن درجات الحرارة في الجزيرة تشهد حاليا انخفاض عن المعدلات الطبيعية خلال هذا الموسم لتصل نحو 35 درجة مئوية، موضحة أنه تم نقل الجثامين إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة وقامت النيابة العامة بالجزيرة بفتح تحقيق حيث يسعى المحققون لمعرفة كيفية دخول الأطفال إلى السيارة.