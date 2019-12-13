كثفت السلطات البلجيكية من إجراءاتها الأمنية لتأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد، مؤكدة أنها اتخذت هذه الخطوات في إطار التقييم المستمر للحالة الأمنية خلال تنظيم أي أنشطة مهمة، وقالت المتحدثة باسم الشرطة بروكسل ايليس فان ديكير - في تصريحات لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم - "قررنا هذا العام زيادة الإجراءات الأمنية وتزامن ذلك مع توسيع رقعة أسواق أعياد الميلاد"، مضيفة "لا أعتقد أن هذا مرتبط بحادث الطعن في هولندا"، وأوضحت ديكير: "نراقب الأمور باستمرار ونتعامل مع الحقائق ونجري عملية تقييم مستمرة في ظل بقاء حالة الاستنفار عند الدرجة الثانية".

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت في 29 نوفمبر الماضي إصابة ثلاثة أشخاص في عملية طعن نفذت في شارع تجاري بمدينة لاهاي، قبل أن تلقي القبض على الجاني في اليوم التالي.