أشارت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، إلى أن مؤشرات النتائج الأولية تشير إلى دور ثاني في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وتنافس في تلك الانتخابات الرئاسية، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون "مستقل"، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي "التاسعة بتوقيت القاهرة" حيث فتحت مراكز التصويت في كافة الولايات أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا عليها لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.

وسيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16- 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، حسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالقوائم الانتخابية نحو 24.4 مليون ناخب، من بينهم نحو 914 ألفا من المقيمين بالخارج، وجرت الانتخابات في 61 ألفا و14 مكتب تصويت منها 135 مكتبا للبدو الرحل، و30 ألفا و301 مكتب خاص للرجال، و26 ألفا و569 مكتبا خاصا بالنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفا و181 مركزا للتصويت من بينها 1756 مركزا خاصا بالنساء.