رمضان صبحي عن رحلة احترافه: جابوا لي مُدرسة إنجليزي مفهمتش منها

كشف رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي عن الصعوبات التي واجهته في فرت احترافه في الدوري الانجليزي الممتاز وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

وقال رمضان صبحي إنهم أحضروا له مدرسة انجليزية لتعلمه اللغة الانجليزية ولكنه لم يكن يفهم منها شيئ نظرًا لانها كانت تتحدث مع بالانجليزية فقط بدون ترجمة للعربية.

وأضاف أنهم أحضروا له مدرس سوري آخر ونجح في أن يعلمه الانجليزية نظرًا لانه كان يتحدث معه بالعربية والانجليزية.

وتحدث رمضان صبحي عن إبنه "زين" مشيرًا أنه هو الذي اختار له هذا الإسم مضيفًا: "في الأول كان عادي ودلوقتي بقا فيه احساس حلو قوي واحساس مختلف وحلو قوي ومش متخيل اني في السن ده أجيب بيبي والحمد لله ربنا كرمني بزين".