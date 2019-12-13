إعدام أغذية فاسدة وسحب 16 عينة أغذية للتأكد من سلامتها بالبحر الأحمر

تمكنت مديرية صحة البحر الأحمر من إعدام 33 كيلو جراما من الأغذية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيشية على المنشآت ومنافذ تداول الأغذية تنفيذا لتعليمات الوزير اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ووزيرة الصحة والسكان، وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية.

وكلف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية برأس غارب ومرسى علم، بشن حملة مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بمدينتى رأس غارب ومرسى علم.

قامت الحملة بالمرور على 14منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 37 كيلو أغذية متنوعة و7 لترات زيوت لتغيرها في الخواص الطبيعية وتم تحرير 6 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم التوصية بالغلق الإدارى لـ5 منشآت بمدينة رأس غارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب 16 عينة من الأغذية والمشروبات المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأكد مرعي على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.