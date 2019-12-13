افتتاح أول وحدة لجراحة الوجه والفكين بمستشفى أسيوط الجامعي

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن افتتاح الجامعة، اليوم، للمقر الجديد لوحدة جراحة الوجه والفكين التابعة لقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي، وهو ما يعد إنجازاً جديداً ضمن سلسلة الإنجازات الطبية التي تشهدها جامعة أسيوط خلال الآونة الأخيرة بشكل عام والمستشفيات الجامعية على وجه الخصوص.

وحضر الافتتاح حضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سعد زكي مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور صلاح الدين شلتوت أستاذ جراحة الوجه والفكين ومؤسس الوحدة، والدكتور محمد حسن أستاذ جراحة الوجه والفكين ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور علاء عطيه مدير وحدة الإصابات، والدكتور علي عبد العليم رئيس الإدارة المركزية بمستشفيات أسيوط الجامعية، ولفيف من الأساتذة المتخصصين وطاقم التمريض والعاملين بالوحدة .

وأكد الدكتور شحاتة غريب على تميز القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية بما يتضمنه من صروح طبية عملاقة تقدم خدماتها لأكثر من 2 مليون مريض سنوياً في مختلف التخصصات، وما تشمله من منظومة متكاملة من الأطباء المتخصصين من ذوي الكفاءة والمهارة والخبرة على أعلى مستوى، مشيداً في ذلك بوحدة جراحة الوجه والفكين باعتبارها إضافة هامة لأسرة المستشفيات الجامعية ووحداتها المتميزة، مشيرا إلى استمرار الدعم واستكمال سلسلة التطوير والتحديث للقطاع الطبي والسعي الدائم نحو الريادة والتميز.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسن عبداللطيف بنشاط الوحدة ونجاحها خلال الآونة الأخيرة في إجراء العديد من الجراحات الدقيقة في أورام الوجه والفكين، وكسور عظام الوجه والفكين، والعيوب الخلقية والتشوهات، وهو ما يمثل إضافة هامة وجديدة لمنظومة الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات أسيوط الجامعية والتي تغطي كافة الأقسام الطبية والتخصصات الدقيقة .

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح الدين شلتوت أنه بدأ العمل في تخصص جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة العامة منذ عام 1986 من خلال تقديم الخدمة العلاجية للمرضى في هذا التخصص الدقيق على مستوى قطاع الصعيد بأكمله، إلى أن تمّ إنشاء وتجهيز كيان منفصل ومستقل خلال هذا العام وهو ما يعد إنجازاً حيوياً لإدارة الجامعة، مضيفاً أن الوحدة تستقبل نحو 2000 إلى 2200 مريضاً بالعيادات الخارجية إضافةً إلي حالات الطوارئ والحالات الجراحية، كما ساهمت في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية بالقسم وكذلك المساهمة في إنشاء هذا التخصص بجامعتيّ المنيا وأسوان .

وفي السياق ذاته صرّح الدكتور محمد حسن أن افتتاح الوحدة جاء ضمن فعاليات ورشة العمل المتخصصة في مناظير جراحة الوجه والفكين التي نظمتها الوحدة بمشاركة اثنين من الخبراء الأجانب المتخصصين في هذا المجال وهم الدكتور جيرهارد هيب والدكتور هيلسيو وان، وتضم الوحدة كل ما يتعلق بجراحة الوجه والفكين بما تشمله من معدات وتجهيزات الإصابات وجراحات الأورام والجراحات التجميلية والتكميلية، وإصلاح العيوب الخلقية والتشوهات، ومزودة كذلك بغرفتين لإجراء العمليات الجراحية على أعلى مستوى وعيادات خارجية لاستقبال المرضى وكذلك استقبال دائم للإصابات، ويشرف عليها نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.