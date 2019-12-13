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معركة تحرير طرابلس

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محافظ أسيوط يلتقي بوكيل وزارة الأوقاف لمناقشة خطة المديرية

محافظ أسيوط يلتقي بوكيل وزارة الأوقاف لمناقشة خطة المديرية

الحكومة تنفي بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات بأسعار مخفضة

الحكومة تنفي بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات بأسعار مخفضة

مجالس المدن تزيل آثار العاصفة الترابية التي ضربت شمال سيناء

مجالس المدن تزيل آثار العاصفة الترابية التي ضربت شمال سيناء

الموافقة على قانونين و9 اتفاقات.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

الموافقة على قانونين و9 اتفاقات.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

حليب الصويا.. الفوائد والأضرار

حليب الصويا.. الفوائد والأضرار

تفاصيل الوقت الحاسم في ليبيا بين إعلان ساعة الصفر والاقتراب من طرابلس

تفاصيل الوقت الحاسم في ليبيا بين إعلان ساعة الصفر والاقتراب من طرابلس

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أوصى منتدى أسوان بتفعيلها.. ما المحفزات الهيكلية للنزاعات المسلحة؟

أوصى منتدى أسوان بتفعيلها.. ما المحفزات الهيكلية للنزاعات المسلحة؟

مع بدء تحرير طرابلس.. أبرز المدن التي استعادها الجيش الوطني الليبي

مع بدء تحرير طرابلس.. أبرز المدن التي استعادها الجيش الوطني الليبي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019 في مصر

ما هو "برشام الشيطان" الذي تعاطاه "متحرش حلوان" قبل جريمته؟

ما هو "برشام الشيطان" الذي تعاطاه "متحرش حلوان" قبل جريمته؟

رعدية على بعض المناطق.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

رعدية على بعض المناطق.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

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