تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الجمعة، من ضبط 8 أطنان ملح طعام وأعلاف حيوانية وسلع غذائية و396 عبوة منشطات جنسية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد شن حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج ملح الطعام يقلد علامات تجارية ملك " تامر. ا، 31 عاما"، وضبط بداخله على 5 أطنان و225 كيلو جرام ملح طعام، منتج نهائي مقلد لأحدى الشركات، وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط 2 طن و300 كيلو جرام أعلاف حيوانية، و428 كيلو جرام سلع تموينية، و396 عبوة منشطات جنسية، و75 كيلو جرام لحوم، و37 كيلو جرام دواجن مجمدة.

كما جرى تحرير 31 قضية عدم حمل شهادة صحية للمشتغلين في تصنيع وتداول الأغذية، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.