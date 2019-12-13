أعربت الخارجية الروسية، اليوم، عن قلق موسكو من اختبار واشنطن لصاروخ محظور وفقا لمعاهدة انتشار الصواريخ.

وقال مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم، إن موسكو قلقة إزاء اختبار الولايات المتحدة لصاروخ محظور بحسب معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأضاف يرماكوف قائلا: "هذا يقلقنا​.. بطبيعة الحال سنأخذ ذلك في الاعتبار".

وأعلن متحدث باسم قاعدة "فاندنبرج" الجوية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اختبرت، أمس، صاروخا باليستيا موجها أرضيا متوسط المدى غير نووي، كان محظورا في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.