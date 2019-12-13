قالت غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة وافقت على السماح للشركات السياحية باستيراد مركبات مستعملة "أتوبيسات وسيارات" بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الصنع، وذلك تفعيلا للمادة 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لعام 2005.

وأوضحت الغرفة في المنشور الذي عممته أمس الخميس، على جميع أعضائها أن هذا القرار سيسهم في تذليل العقبات التي تواجه نشاط النقل السياحي والليموزين الذي يعد أهم المقومات الأساسية لصناعة السياحة.

وكانت غرفة شركات السياحة أكدت أن القطاع السياحي المصري يعاني من تراجع أعداد المركبات السياحية التي يمتلكها حاليا.