لقى شخص مصرعه إثر إصابته في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قلين- دسوق، بالقرب من قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ ، وذلك قبل وصوله للمستشفى، وجرى الدفع بـ15سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وكان اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ ، بلاغاً من العميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق دسوق قلين ، بالقرب من قرية شباس الشهداء دائرة المركر، جرى إبلاغ غرفة عمليات الإسعاف النجدة، و دفعت الغرفة بـ 15 سيارة إسعاف من مختلف التمركزات لنقل المصابين14إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم ، وتوفي أحدهم قبل وصوله للمستشفى.

وانتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز دسوق، وفقاً لتعليمات اللواء هيثم عطا ، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة ، إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة ، وسؤال المصابين وإخطار النيابة.