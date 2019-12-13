قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن السلطات السعودية فرضت رسوما قدرها 189 ريال سعودي نظير التأمين الطبي على كل معتمر، مشيرا إلى أن تلك الرسوم من المحتمل أن تطبق على المعتمرين المصريين بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف لـ"الوطن" أن قيمة برنامج العمرة سترتفع بعد تطبيقها بنسبة تتراوح من 800 إلى 1000جنيه، لافتا إلى أن التأمين الطبي مدته شهر من تاريخ وصول المعتمر للسعودية، وأنه يسمح له بالدخول للمستشفيات السعودية حال مرضه أوإصابته، كما يمكنه إجراء عمليات جراحية.

وأوضح الغمري أن أعداد المواطنين الذين صدر لهم باركود العمرة أو السياحة للسعودية من البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة بلغ نحو 70 ألف حتى الأن، مشيرا إلى أن موسم العمرة منذ بدايته في 25 نوفمبرالماضي لم يشهد أي مشكلة إلى الأن وأن جميع الأمور يتم حلها فى سهولة ويسر.

وكشف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن غالبية المواطنين الذين تقدموا لأداء مناسك العمرة حتى الأن اختاروا البرامج الاقتصادية نظرا لجودة خدماتها ومناسبة أسعارها للظروف المالية لغالبية الأسر المصرية حاليا.