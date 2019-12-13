أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بتعيين الدكتور أحمد محمد نجيب، المدرس بكلية التربية الرياضية، مديرا لمركز إعداد القادة بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن مركز إعداد القادة الجاري إنشاؤه، سيكون على غرار مركز إعداد القادة في جامعة حلوان، والمعروف بدوره الوطني في دعم النشاط الطلابي، وتنمية الوعي والانتماء الوطني لدى طلاب الجامعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جارٍ إعداد اللوائح والنظم الخاصة بالمركز الجديد لعرضها على مجلس الجامعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشائه؛ لاكتشاف قادة المستقبل ودعم المتميزين من الطلاب في كل المجالات.