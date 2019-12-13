محافظ الجيزة يستقبل وفدا صينيا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية وي جوينج، والمستشار الثقافي الصيني في مصر شي يوه وين، والوفد الصيني المرافق له، في إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل وبحث سبل التعاون في عدد من المجالات.

وأكد محافظ الجيزة العلاقات الوثيقة التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي چين بينج، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ونوّه بحرص الدوله على تطبيق التجربة الصينية في تحقيق معدل نمو سريع خلال المرحلة المقبلة، حيث تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 5.7%.

وشدد المحافظ عل السعي خلال الفترة المقبلة، توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين محافظة الجيزة وإقليم هونان وخصوصًا في المجالات السياحية والبيئية والثقافية والتنموية.

وأهدى محافظ الجيزة درع المحافظة لنائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية كهدية تذكارية كما جرى تنظيم برنامج سياحي للوفد الصيني؛ لزيارة عدد من المزارات السياحية بمرافقة ممثلين من محافظة الجيزة وهيئة تنشيط السياحة.

ودعت نائب محافظ مقاطعة هونان الصينية محافظ الجيزة لحضور المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الذي سيُقام في مدينة تشانجشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والقارة السمراء.