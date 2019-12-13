حالة الطقس غدا.. سقوط أمطار واضطراب في الملاحة والعظمى بالقاهرة 19

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، غدًا السبت، إذ يسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

حالة الرياح

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف، والرياح تكون سطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 20

مطروح 10 18

بورسعيد 12 20

دمياط 13 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 12 19

العريش 10 20

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 22

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 21 31

المدينة 12 28

الرياض 16 22

المنامة 20 24

أبو ظبي 20 27

الدوحة 21 26

الكويت 10 22

دمشق 03 13

بيروت 14 19

عمان 03 14

القدس 06 14

غزة 12 20

بغداد 09 20

مسقط 21 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 19 34

طرابلس 13 20

تونس 11 20

الجزائر 10 18

الرباط 09 19

نواكشوط 17 30