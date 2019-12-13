تمكنت مباحث مركز شرطة بيلا في كفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد قطاطو رئيس المباحث، اليوم الجمعة، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصصوا في تجارة المخدرات، وبحوزتهم 126 لفافة بانجو و 3 أسلحة نارية و 63 طلقة نارية، بقرية حازق بمركز بيلا، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مديرإدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، يفيد القبض على أخطر التشكيلات العصابية للاتجار في المواد المخدرة والسلاح بقرية حازق التابعة لدائرة مركز بيلا.

كانت معلومات سرية وصلت للرائد أحمد قطاطو رئيس مباحث مركز بيلا، بقيام عدداً من الخارجين عن القانون ببيع المخدرات والأسلحة في أحد الأوكار بقرية حازق التابعة لمركز بيلا وترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

وبعرض المعلومات على مدير إدارة البحث الجنائي، كلف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، بسرعة ضبط التشكيل العصابي، وجرى تشكيل فريق برئاسة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، ضمت رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونوه، ونجح الفريق في القبض على المتهمين، بعد مطاردة مثيرة بينهم ومحاولة هروب البعض منهم.

وتبين أن التشكيل يضم كلا من "عمرو.ع.ع.م" وشهرته "تامر" 38 عاماً، عاطل، وبحوزته بندقية آلي، و 29 طلقة آلية، و 54 لفافة بانجو، ومبلغ مالي 1450 جنيها، وهاتف محمول، و"ربيع.ا.ع.ا" 40 عاماً، عاطل، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن "بندقية خرطوش" أجنبية الصنع" ، و3 طلقات خرطوش، و 16 لفافة بانجو، وهاتف محمول.

و"ح.م.م.ح" 26 عاماً، عاطل، وبحوزته 56 لفافة بانجو، ومبلغ مالي 550 جنيها، وهاتف محمول، و"عمرو.ع.م.ع" 32عاماً، عاطل، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن (بندقية خرطوش) و 31 طلقة خرطوش، وهاتف محمول، وجميعهم مقيمون بقرية حازق التابعة لدائرة المركز.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل عمليه الاتصال بعملائهم والمبالغ المالية متحصلات تجارتهم الآثمة، وتحرر المحضر رقم 11960 جنايات مركز بيلا لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.