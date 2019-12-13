أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندس أحمد إسماعيل، رئيس المركز والمدينة، عن قطع التيار الكهربائي عن الحامول، غدا السبت، بالتنسيق مع شبكة كهرباء بيلا.

وذكر بيان للوحدة المحلية، أنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة الكهرباء بكفرالشيخ، برئاسة المهندس عاصم القطان، مدير عام شركة الكهرباء بالمحافظة، تفيد بقطع الكهرباء عن لوحة توزيع بيلا القديمة، وذلك غدا، من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساء، وذلك لإجراء بعض عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.

وأضافت الشركة، أن مدينة بيلا وقريتى حازق وأبو بدوى، ستتأثر بانقطاع الكهرباء، و أنه فور الانتهاء من إجراء الصيانة سيعود التيار الكهربائي للمناطق المذكورة.