دبلوماسية بريطانية: المناخ أولوية بلادنا في 2020

قالت كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين في مجال المناخ، كلير أونيل، إنّ بلادها ستعطي أولوية لمكافحة الاحتباس الحراري في العام 2020، ذلك بعد أن جعل الانتصار الانتخابي الكاسح لرئيس الوزراء بوريس جونسون بريكست أمرا شبه مؤكد العام المقبل.

وأضافت الرئيسة المقبلة لقمة المناخ "كوب26" في جلاسجو في نوفمبر المقبل، أنّ "رئيس الوزراء تحدث عن التزامنا بتحييد الكربون أمام داوننغ ستريت الليلة الماضية"، موضحة: "أعمل تحت إشرافه وسيكون هذا (المناخ) هو أولويتنا العالمية الأولى في العام المقبل".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل السياسي حول بريكست، تعهد جونسون في خطاب النصر بـ"إنهاء كل هذا العبث"، وينهي التصديق المحتمل على اتفاق الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل المرحلة الأولى من عملية بريكست، لكن لا يزال يتعين على الجانبين إبرام اتفاقات جديدة للتجارة والأمن.

وقد يطلق هذا شهورا من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قبل استضافة بريطانيا لقمة المناخ الحاسمة المصممة للاتفاق على خطة للحد من ظاهرة الاحترار المناخي، وردا على سؤال إذا كانت بريطانيا ستعطي الأولوية لمحادثات المناخ حتى أثناء مفاوضات بريكست، قالت أونيل إنها "واثقة 100 بالمئة" أن بلادها ستفعل ذلك.

وفاز المحافظون بقيادة جونسون أمس الخميس بغالبية مريحة جدا في البرلمان كاسبين عشرات المقاعد الإضافية عن الانتخابات السابقة عام 2017، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس/موري عند الخروج من مراكز الاقتراع.