هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، نظيره البريطاني بوريس جونسون بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس الخميس.

واكتسح حزب المحافظين الانتخابات العامة بعد أن حصل على 365 مقعدا، مقابل 203 مقاعد لحزب العمال.

وقال ترودو، في بيان اليوم: "نيابة عن حكومة كندا، أهنئ رئيس الوزراء بوريس جونسون على فوزه الانتخابي، أتطلع إلى مواصلة العمل مع جونسون حول القضايا التي تهم بلدينا، من معالجة أزمة المناخ إلى تعزيز الديمقراطية والأمن في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "أثناء إقامتي في لندن الأسبوع الماضي، تم تذكيري بالعلاقة الوثيقة والمهمة التي تربط بلدينا، على أساس العلاقات القوية بين الناس وقرون من التاريخ المشترك".

البحرين: الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا لمختلف أوجه التعاون مع بريطانيا

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن خالص التهنئة للمملكة المتحدة بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية التي شهدتها، مؤكدا -حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، أن نتائج هذه الانتخابات ستسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعب المملكة المتحدة في المزيد من الرخاء والازدهار في شتى المجالات، وفتح آفاق جديدة في العلاقات بين المملكة المتحدة وجميع دول العالم.

وجدد وزير الخارجية البحريني اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية الوثيقة والتي تمتد لقرون مع المملكة المتحدة وما تشهده من تقدم مستمر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا لمختلف أوجه التعاون الثنائي والمضي بها لمستويات أوسع في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية وغيرها، ومواصلة التنسيق المتبادل بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين.