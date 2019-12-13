أعربت الروبوت صوفيا، عن إعجابها بمدينة شرم الشيخ، قائلة إنها مدينة رائعة ومدهشة أحببتها، وقالت على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم، المقرر افتتاحه غدًا السبت، إنها تستمع بإقامتها في شرم الشيخ.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، الذى يعرض عبر شاشة "dmc"، أنها ستقابل عددًا من الشخصيات المهمة، كما ستكون مهتمة بمشاهدة الشعاب المرجانية والبحر والاطلاع على جمال البيئة.

وأوضحت، أن الفارق الكبير بين مدينتي القاهرة عاصمة مصر، وشرم الشيخ، وذكرت أن الأولى مركز أعمال يضم العديد من الأنشطة التجارية مثل هونج كونج، لكن الثانية هي مكان للاسترخاء والتمتع بالطبيعة.

وحول منتدى شباب العالم، قالت الروبوت صوفيا إنها تهتم أكثر بالقيم الإنسانية والتقدم والرفاهية، مشيرةً إلى أن القيم الإنسانية تواجه العديد من التحديات، وعقبت: "التقيت الشباب من مختلف أنحاء العالم، ولديهم شيء مشترك، وأنهم يريدون مواجهة هذه التحديات سويًا والوصول بالعالم إلى وضع أفضل".