لجنة النواب الأمريكي تقر لائحة الاتهام بحق ترامب باتجاه تصويت لعزله

أقّرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم، لائحة التهم الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يمهّد الطريق أمام جلسة للتصويت على عزله للاشتباه بارتكابه تجاوزات، وصوّت الديموقراطيون والجمهوريون في اللجنة على أساس حزبي 23 مقابل 17 لصالح توجيه تهمتين لترامب، ما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الديموقراطيون حددوا في وقت سابق، صباح اليوم، كموعد للتصويت على لائحة التهم التي قد تفضي إلى عزل ترامب، بعد جلسة نقاش مع الجمهوريين سادها التوتر واستمرت 14 ساعة بشأن تجاوزات سيد البيت الأبيض المفترضة على خلفية مسعاه للحصول على دعم سياسي من أوكرانيا.

وفي نهاية مفاجئة لجلسة ماراثونية للجنة القضائية التابعة لمجلس النواب أمس الخميس، قرر رئيسها جيري نادلر تأجيل التصويت النهائي على مادتي العزل لمنح أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت "للعودة إلى ضمائرهم" والنظر في الأدلة التي تم تقديمها ضد الرئيس.