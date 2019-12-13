أعلنت إدارة مهرجان الموسيقى "MEME "Middle East Music عن إطلاق النسخة الأولى والأضخم من المهرجان بالقاهرة خلال شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع العديد من الفرق الغنائية المستقلة المتخصصة في الموسيقى البديلة من الشرق الأوسط في مكان واحد على مسرحين لمدة 3 أيام متتالية تنطلق أيام 9 و10 و11 يناير 2020 بحديقة زايد بمدينة الشيخ زايد تبدأ من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وأعلن المهرجان عن الفرق المشاركة بالمهرجان وتفاصيل أيام الحفل على النحو التالي:

- الخميس 9 يناير: بلقيس، هوس، طرباند، آخر زفير، أوتوستراد، مسار إجباري.

- الجمعة 10 يناير: دعسوقة، الإخفاء، وسط البلد، أيلول، چدل، مراون بابلو، شارموفرز.

- السبت 11 يناير: كايروكي، هاي دام، الميناء، دينا الوديدي، كهارب، عزيز مرقة، شاب چديد.

وطرحت الإدارة فئة التذاكر بسعر 400 جنيه لليوم الواحد، و850 جنيهًا لحضور الثلاثة أيام.