قالت الفنانة إيناس عزالدين، إنها خلعت الحزام الطبي لذراعها الأيسر بناء على تعليمات أطبائها المعالجين، وذلك بعد أشهر عديدة من تركيبها له عقب نجاتها من حادث سير مروع كاد يودي بحياتها على طريق العلمين في العام الماضي.

وأضافت إيناس، لـ"الوطن"، أنها مستمرة في جلسات العلاج الطبيعي على الذراع، لأن إحساسها الكامل بالضفيرة العصبية للذراع لم تكتمل بنسبة مئة بالمائة إلى الآن، حيث أنها بدأت تشعر نسبياً بالذراع من منطقة الكتف للكوع فقط، بحسب قولها.

وتابعت: "ربنا يديني الصبر وأكمل العلاج الطبيعي اللي هياخد وقت، ولكني فكيت الحزام علشان فيه تمارين معينة للدراع لازم تتعمل بناء على تعليمات الأطباء".

يذكر أن إيناس عزالدين قد خضعت لجراحة في ذراعها الأيسر على يد طبيب فرنسي يدعي Alain Gilbert في العام الماضي، وذلك بمعاونة عدد من الأطباء المصريين.