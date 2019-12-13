احتلفت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران للخدمات الأرضية مساء اليوم، بوصول أول رحلة لشركة Asiana إحدى أكبر شركات الطيران الكورية وعضو تحالف ستار العالمي لمطار القاهرة الدولي، وعلى متنها 300 راكب.

وقال المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية: "يسعدنا تقديم الخدمة الأرضية لأكبر الشركات الكورية من خلال تعاقد جديد مع الشركة على خدمة رحلة أسبوعية قابلة للزيادة بطراز البوينج B777 التي تتسع لأكثر من 300 راكب، لينضم عميل جديد لمصر للطيران للخدمات الأرضية".

واستقبل فريق من التسويق بشركة الخدمات الأرضية والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية، الركاب، بمبنى الركاب رقم 3، ووزعوا هدايا تذكارية احتفالا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.