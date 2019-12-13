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معركة تحرير طرابلس

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رئيس جامعة المنيا: منتدى شباب العالم انعكاس لنجاح الدبلوماسية المصرية

رئيس جامعة المنيا: منتدى شباب العالم انعكاس لنجاح الدبلوماسية المصرية

يناقشه "منتدى الشباب".. تأثير الذكاء الاصطناعي على نمط الحياة الحديثة

يناقشه "منتدى الشباب".. تأثير الذكاء الاصطناعي على نمط الحياة الحديثة

الرئيس السيسي وقرينته يشهدان انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم

الرئيس السيسي وقرينته يشهدان انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم

مرتبات تصل لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

مرتبات تصل لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

خبير لتطوير التعليم الفني يكشف تفاصيل مشاركته في منتدى شباب العالم

خبير لتطوير التعليم الفني يكشف تفاصيل مشاركته في منتدى شباب العالم

بتأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية

بتأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية

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8 آلاف شاب من 120 دولة في "شرم الشيخ" غدا: نواجه الصراعات بالحوار والتنمية

8 آلاف شاب من 120 دولة في "شرم الشيخ" غدا: نواجه الصراعات بالحوار والتنمية

مرتبات تصل لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

مرتبات تصل لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

تجنب أعمدة الإنارة.. نصائح الكهرباء للتعامل مع الطقس السيئ

تجنب أعمدة الإنارة.. نصائح الكهرباء للتعامل مع الطقس السيئ

عن "توقيع كهربا" لينا حكايات.. "الوطن سبورت" ينفرد بكواليس صفقة الأهلي الجديدة (فيديو)

عن "توقيع كهربا" لينا حكايات.. "الوطن سبورت" ينفرد بكواليس صفقة الأهلي الجديدة (فيديو)

بعد شائعة أسد أسيوط.. ما الحيوانات المفترسة المتواجدة في صحراء مصر؟

بعد شائعة أسد أسيوط.. ما الحيوانات المفترسة المتواجدة في صحراء مصر؟

تصل للقاهرة الأحد.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

تصل للقاهرة الأحد.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

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