تصدر اسم لاعب الأهلي الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب إعلان النادي الأهلي رسميا عن إتمام الصفقة.

وانتقل "كهربا" لـ"الأهلي" في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ليوقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف.

وعلق حساب يحمل اسم مها سعيد: "خدو كهربا ياكش مترمهوش على الدكة بس علشان ترتحوا".

وقال حساب يحمل اسم دعاء: "احنا مابننساش طارنا بس بنستنضف، يا مية نهار ويلكم".

وكتب حساب يحمل اسم خالد القاسمي: "ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي المصري على هذه الصفقة التي طال انتظارها كثيرا؛ أهلا بك في معقل الكؤوس والبطولات يا كهربا".

وعلق حساب يحمل اسم طارق: "بتقول كهربا في الأهلي، مش سامعك من الدي جي".

وكتب حساب يحمل اسم عبدالقادر سعيد: "الأهلي رد على (صورة) عبدالله السعيد مع مسؤولي الزمالك بصفعة قوتها 1 طن (زي الأسد بالظبط).. أو نقول بقوة 1500 فولت كهربا".

وعلق حساب يحمل اسم جيهان محمود: "طبعا في وسط الزحمة الشكر موصول للرجل المحترم والد كهربا اللي بذل مجهود جبار علشان يشوف اللحظة دي، الأب اللي يتعب علشان يشوفك في أفضل حال رزق عظيم، ربنا يبارك فيه وتشرفه وتشرفنا بتيشيرت الأهلي ياكهربا".

وقال حساب يحمل اسم عمرو موسى: "كهربا في الأهلي، الفولت العالي، بالنسبة لإخواتنا الزملكاوية فهو مش بيعرف يلعب وكويس إنه مشي من الفريق".

وعلق حساب يحمل اسم محمد: "كهربا لاعيب كبير ومفيش حد يقدر ينكر كده، وعنده القدره إنه ياخد الكورة من قبل نص الملعب ويعمل بيها اسبرنت لحد الجون بالرغم من إنه ضيع نقط كتير على الزمالك الموسم اللي فات وكان ضيع السوبر بس مقدرش أنكر إنه هيبقى مكسب كبير للأهلي ومتأكد إن الأهلي هيستفيد منه أكتر من الزمالك".

وقال خليل محمد: "محمود عبدالمنعم كهربا، مواليد 1994، وفي دورة للبراعم والناشئين في نادي الصيد منذ حوالي 12 سنة، ونال أحسن ناشئ، وأقسم بالله كان بيرقص النجيلة، وبسرعة فائقة، وكان من ناشئين النادي الأهلي ولما اتحاد الكرة قرر إلغاء مسابقات مواليد 94 ذهبت الفرقة كلها لإنبي واليوم عاد كهرووب لبيته".

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الحالية وحتى موعد قيده في القائمة المحلية أول يناير المقبل، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق عقب قيده في القائمة مباشرة.