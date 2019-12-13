طالب في طب المنصورة يهدد بتفجير نفسه.. ومصدر أمني: مختل عقليا 

ألقت مباحث الدقهلية، مساء اليوم، القبض على طالب فلسطيني الجنسية في الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة المنصورة، عقب تهديده بتفجير نفسه بالشارع.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ من شرطة النجدة، عن وجود شاب فلسطيني يحمل حقيبة ويهدد بتفجير نفسه بتقاطع شارع الترعة مع أحمد ماهر أمام البنك الأهلي دائرة قسم أول المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع الشاب، والقبض على الشاب ويدعى "عبدالله. النجيري" 20 سنة، فلسطيني الجنسية طالب بالفرقة الأولى بكلية طب المنصورة. وبالفحص، تبين أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها متفجرات.

وأكد مصدر أمني أن الطالب مختل نفسيا وظل يهذي بجمل غير مفهومة عقب القبض عليه، ولايوجد بحوزته أسلحة ولا متفجرات وكان تهديده كاذبا. وجري تحرير محضر بالواقعة، عقب اصطحاب الشاب لقسم أول المنصورة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.