سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، على حريق في وحدة سكنية بإحدى مناطق دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والتهمت النيران محتويات غرفة النوم بالكامل، وجرى تحرير محضربالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات وأزمات المحافظة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في شقة بدسوق، وتم إخطار اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، الذى وجه إدارة الحماية المدنية بالانتقال للشقة، وتمت السيطرة على الحريق، قبل امتداده للوحدات السكنية المجاورة، وتبين إصابة شخصين باختناقات بسبب الدخان.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة أن الشقة ملك المواطن "رضا.ع" مقيم بنزلة شارع سيدي إبراهيم الدسوقي، عطفة الجماجموني بمركز ومدينة دسوق، كما تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن إصابة شخصين،وهما "حمد عبده البيسي"،17عاماً، و"حسناء رشاد علي حسين"، 41 عاماً، وجرى نقلهما لمستشفى دسوق العام لعمل الإسعافات الأولية، وتم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي للمعاينة والمساعدة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.