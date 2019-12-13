أعلن الدكتور محمد هاني جمال الدين، محافظ بني سويف، اليوم، عن توفير 7 أوتوبيسات لنقل الركاب"بالمجان" من شرق النيل من أمام كلية التعليم الصناعي إلى ميدان العبور بمدينة بني سويف والعكس، وذلك اعتبارا من الأحد القادم من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا يوميا، عبر محور "عدلي منصور" البديل، إلى حين الانتهاء من أعمال إصلاح كوبري بني سويف العلوي على النيل، بهدف التيسير على المواطنين وتقليل نفقات المواصلات التى تدفع في التنقلات عبر محور عدلي منصور الأطول والأبعد عن طريق كوبري بني سويف العلوي .

وقال محافظ بني سويف في تصريحات صحفية، إن أعمال الإصلاحات تجرى على قدما وساق بالكوبري، وأنه يتابعها بنفسه بشكل يومي، مشيرا إلى إنه يجرى حاليا تنفيذ إصلاحات جذرية للبلاطة الأرضية لمطلع الكوبري لمنع تكرار الهبوط المفاجئ بها والذي قد تكرر أكثر من مرة وكان يتم إصلاحه بشكل جزئي، الأمر الذي تسبب في تكرار الهبوط أكثر من مرة.

وأضاف أن توفير الأوتوبيسات والذي تم بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعتبر إجراء من ضمن الإجراءات التي تنفذها المحافظة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الذين يعتادون على الانتقال من الشرق إلى الغرب والعكس، حيث يجرى أيضا بالتنسيق مع المرور تنفيذ خدمات وكمائن مرورية لإلزام السائقين بالأجرة وعدم المغالاة، بجانب قيام الخدمات المرورية بإعلام "المواطنين والسائقين القادمين من الشرق" بخط السير الجديد عن طريق الاتجاه نحو محور عدلي منصور، بالإضافة إلى تيسير الحركة المرورية بمنطقة المحور خاصة عند المطالع والمنازل والمخارج ونقاط التقاطع بعد الانتهاء من طريق المحور.