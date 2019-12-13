شيحة: مصر رائدة عالميا فى علاج فيروس سي.. و100% نسبة نجاح علاج الأطفال

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، إن مصر دولة رائدة في القضاء على فيروس "سي".

وأضاف شيحة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تقرير علمي حديث صدر في الخامس من شهر ديسمبر الجاري يفيد بأن منظمة الصحة العالمية وضعت هدفا لخلو العالم من الفيروسات الكبدية بحلول عام 2030.

وتابع أن مصر وصلت في عام 2019 لما تم وضعه لباقي دول العالم في القضاء على فيروس سي في عام 2030، حيث نجحت مصر في القضاء على فيروس سي قبل عقد كامل.

وأكد شيحة أن 9 دول في العالم ستنجح فقط في القضاء على فيروس "سي" بحلول 2030، وسيتم استمرار باقي الدول تعمل في القضاء على فيروس سي بحلول عام 2050.

شيحة: الإرادة السياسية وراء نجاح مصر فى القضاء على "فيروس سي"

وأوضح شيحة أن الإرادة السياسية وراء نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.

وأشار إلى أن الالتزام الحكومي والرئاسي والخطة هي الفيصل لدول العالم للقضاء على فيروس سي.

نسبة نجاح علاج الأطفال من مرض فيروس سي 100%

وقال إن الأبحاث المصرية في مجال علاج فيروس سي متميزة بشكل جيد جدا، وإن الأطباء المصريين ركزوا مع مشكلة فيروس سي وكان أكبر مرض تم نشر أبحاث علمية به في الجامعات المصرية كان فيروس سي وبالأخص في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن معظم الجامعات المصرية نشرت أبحاثا على مستوى عالمي في كل المجلات العلمية المشهورة وأصبح هناك تقدير عالمي للبحث العلمي في مصر.

وتابع أن التميز في مصر من علاج الأطفال المصابين بفيروس سي عبر الجيل الثاني دواء السوفالدي، وهي نسخة محسنة عبارة عن قرص واحد.

وأكد شيحة أن نسبة النجاح علاج الأطفال من مرض فيروس سي تصل إلى 100% ولا يوجد انتكاسة، حيث تم خفض مدة علاج الأطفال من الفيروس من ثلاثة شهر إلى شهرين فقط.