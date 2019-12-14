عرضت شاشة "extra news"، جزءً جديدًَا من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، مستعرضًا التاريخ العريق لمدينة الأقصر.

وجاء في الفيلم، أن مياه النيل هي شريان الحياة ودم الأمة صاحب الفضل في تحول البلاد من صحراء قاحلة إلى أغنى أراضي زراعية على مستوى العالم، موضحًا أن تقويم مصر الفرعونية كان يتم على 3 مواسم، النمو، الحصاد، والطوفان.

وأشار إلى أنه ألهم شعراء مصر لكتابة أبيات شعر تحيةً للنهر بسبب قوته وأهميته وطوفان ضفافه، واستمرت الفيضانات طيلة العصور القديمة حيث احتفل القدماء بها.

ولفت إلى أن الأقصر تحتوي على عدد كبير من المعابد والمعالم الأثرية منذ العصر المصري القديم "الفرعوني"، وجاء في الفيلم أن معبد الكرنك هو الأكثر شهرة في مدينة الأقصر بسبب بنائه على موجات متعاقبة استمرت نحو 2000 عام.