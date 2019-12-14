كشف اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أنه تم وضع الرتوش النهائية، لافتتاح وتشغيل محطتي النزهة 1 وهشام بركات بالخط الثالث للمترو أمام الركاب نهاية ديسمبر الجاري، مضيفا بأن مترو مصر الجديدة عقب استكمال جميع مراحله سيقل نحو 2 مليون راكب يوميا، كما أن جميع محطاته ستكون مزودة بماكينات صرف آلي لاستخراج التذاكر آليا ومنع حدوث زحام على شبابيك التذاكر، لافتا إلى أن الخط الثالث تكلفته الإجمالية 97 مليار جنيه.

وقال "والي" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم توريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث عقب افتتاح باقي المحطات، لتقديم خدمات مميزة للجمهور، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ورشة صيانة كبيرة مخصصة لإجراء العمرات الجسيمة، موضحا أن ورشة العمرة الجسيمة المخصصة لصيانة قطارات الخط الثالث والمجاورة لمحطة عدلي منصور ستكون الأكبر في الشرق الأوسط.

وأشار رئيس "القومية للأنفاق"، إليّ أن وزارة النقل تعكف حاليا على دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلي منصور بطول حوالي 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة بدلا من مدة من محطة هليوبوليس، لافتا إلى أن تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار جنيه بخلاف 1.5 مليار جنيه لعدد 3 محطات تحت الدراسة تصل بين محطة عدلي منصور حتي المطار، موضحا أن الهيئة تهدف إلى تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.