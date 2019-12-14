أكد ملك المغرب محمد السادس تضامن بلاده حكومة وشعبا مع شعب النيجر ضد الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قاعدة "إيناتيس" العسكرية للجيش الأربعاء الماضي، ما أسفر عن سقوط الكثير من القتلى.

وأدان ملك المغرب، في برقية عزاء أرسلها إلى رئيس النيجر إيسوفو محمدو، هذا العمل الإجرامي، معربا عن تعازيه للرئيس النيجري، ولأسر الضحايا.

كان تنظيم "داعش" أعلن يوم الخميس الماضي مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي استهدف قاعدة عسكرية في النيجر قرب الحدود مع مالي الأربعاء الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى، وبسبب الهجوم أرجأت فرنسا قمة لقادة دول مجموعة الساحل، كان من المقرر أن تستضيفها في 16 ديسمبر الجاري.