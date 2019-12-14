نظم بيت ثقافة بلطيم، التابع لمحافظة كفر الشيخ، محاضرة بعنوان "الأدب في التاريخ الإسلامي" ألقاها أحمد البيطاني، أوضح خلالها أنه عندما انتشر الدين الإسلامي بين العرب في شبه الجزيرة العربية، حافظ على اللغة العربية من الاندثار، وعمل على إلغاء أية أصناف أدبية غير أخلاقية، حرمها الإسلام، لتتم صياغة الأدب العربي بأسلوب عربي، وإسلامي مميز، وساهم الإسلام بازدهار النثر العربي، والذي تضمن العديد من المواضيع، التي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله، والمحافظة على الأخلاق.

وأشار "البيطانى"، لأشهر شعراء العهد الإسلامي ومنهم حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، والخنساء، كما شهد الأدب الإسلامي العديد من المراحل المؤثرة فيه حتى ظهرت طبقة تسمى الموالي، وهم من الأشخاص من غير العرب الذين أتقنوا اللغة العربية، وعرفوا التراث العربي، وظهر منهم الشعراء، والكُتاب، وقد عمل ولاة بني أمية على تكريم الأدباء العرب.

وفى سياق متصل نظم قصر ثقافة برج البرلس أمسية الشعرية لشعراء برج البرلس بحضور الشعراء محمد جلو، خضرة أبو ليلة، منصور الشهاوى، عماد الرمادي.