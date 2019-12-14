أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض بالسعودية، استطاع حل مشاكل العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله لهم 1.9 مليون ريال سعودي، أي ما يوازي 8 ملايين و390 ألفًا و211 جنيهًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم وزارة القوى العامة، إنَّ الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي إلي أنه قام بمراجعة واعتماد 586 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 3 آلاف و145 عقد عمل وشهادات استمرارية، فضلا عن توفير 5 فرص عمل بالداخل، وذلك خلال نوفمبر 2019 .

وأضاف أن الملحق العمالي حل 28 شكوى بالطرق الودية، فيما جرى تحويل 20 شكوى للقضاء بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك 9 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 57 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

وأشار إلى أن المحلق العمالي رد على 878 استفسارًا من خلال المكتب العمالي مباشرة، إلى جانب إجراء 6 زيارات ميدانية، وللمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، ولقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بالرياض.