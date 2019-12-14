أعلنت شركة "تذكرتي"، نفاذ تذاكر حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب على مستوى جميع الدرجات، وذلك قبل موعد الحفل بأسبوع كامل.

تقام حفلة شرين عبدالوهاب على مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أنَّ تقدم النجمة المصرية في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما ستختص جمهور الحفل بسماع أغاني جديدة تغنيها للمرة الأولى؛ ستقدمها في ألبومها المقبل.

وتعهدت شركة "تذكرتي" برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي، في بيان أصدّرته اليوم، بتقديم عدد من المفاجآت على هامش حفل النجمة شيرين، في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على أعلى مستوى للجماهير.

واتفقت شركة تذكرتي مع النجمة شيرين عبد الوهاب والمتعهد وليد منصور على احياء عدد من الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ،حيث ستكون حفلة المنارة هي بداية التعاون بين تذكرتي والنجمة المصرية الكبيرة