أعلنت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم، حالة الطوارئ بمحيط قلعة قاتباي، تحسبًا لأي مخاطر، وتأمين الحركة الوافدة إلى الموقع الأثري، وذلك على ضوء استقبال المدينة الساحلية أجواء طقس غير هادئ خلال الساعات المقبلة.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه في إطار خطة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمنطقة، جرى تكثيف أعمال صيانة وتجميل المناطق الأثرية وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.

وأوضح "متولي"، أن العُمال بدأوا، اليوم، تكثيف أعمال تقليم النخل وتنسيق الحدائق بصحن القلعة، والحدائق بين السورين والحدائق على جانبي مدخل قلعة قايتباى؛ حيث يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانات التي تجرى بالقلعة من صيانة للأبواب الخشبية والحليات النحاسية للأبواب الخشبية، ودهان للسياج الخشبية للحدائق وإزالة الكتابات من جدران القلعة، وصيانة الأرضيات الرخامية بالبرج الرئيسي للقلعة وصيانة للوحات الإرشادية.

ولفت إلى أن غرفة العمليات المشكلة من 18 عضوًا على مستوى إدارات الإسكندرية، تنعقد بشكل مستمر؛ وعليه يرجى الإخطار أول بأول لأي ضرر قد يقع على أي موقع أو مبنى أثري؛ لرفعه؛ منوهًا أن الغرفة في حالة تأهب مستمر من خلال مجموعة خاصة عبر واتساب؛ مدعم بالصور والاتصال التليفزيوني المباشر؛ حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم.